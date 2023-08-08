Власти Парижа хотят выселить книготорговцев с набережной Сены на время проведения Олимпиады

Полиция Парижа выписала предписание 170 из 240 книготорговцам переехать с традиционного места их расположения на набережной Сены на время проведения Олимпиады следующим летом, сообщает Corriere Della Sera.

Мэр французской столицы Анн Идальго считает, что букинистические лавочки будут «закрывать обзор» и могут создать проблемы для безопасности.

Власти заверяют, что переезд будет временным, но книготорговцы все равно возмущаются.

Представитель Культурной ассоциации букинистов Парижа Жером Калле заявил, что книготорговцы на набережной Сены вот уже 450 лет являются часть культурного ландшафта города, одним из символов Парижа.