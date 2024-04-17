Во Дворце культуры «Яуза» прошел отчетный концерт мытищинской детской музыкальной школы

Школа считается флагманом всего Подмосковья. Результаты выпускников и учеников - это гордость педагогов.

«Учреждение держит высокую планку. У нас учатся не только мытищинцы, к нам приезжают из соседних городов и даже из Москвы», - подчеркнула директор мытищинской ДМШ Ирина Вайс.

С самого начала работы школы (с 1959 года) было выпущено более 2,5 тысяч учеников. Многие из них связали свою профессиональную жизнь с музыкой.

Известно, что многие выпускники приводят уже своих детей в стены музыкальной школы, передавая музыкальную традицию и выстраивая целую династию музыкантов.

Отчетный концерт собрал полный зал и вызвал аплодисменты и ликование от зрителей, подарив им чудесное время в объятиях приятной и качественной музыки.