Во Дворце спорта «Пушкино» проходит финальная игра чемпионата «КЭС-БАСКЕТ»

Спортивное состязание за лучшие места развернулись во Дворце спорта «Пушкино» в рамках финала муниципального этапа Всероссийского чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» во Дворце спорта «Пушкино».

Семь сильнейших школьных команд, состоящих из юношей и девушек, борются за медали, дипломы и признание в финале престижного Всероссийского мероприятия. Захватывающая борьба покажет, кто достоит звания чемпиона среди выступивших коллективов.

Отметим, что чемпионат «КЭС-БАСКЕТ» является одним из крупнейших социальных и спортивных проектов. Его реализуют на территории более 80 регионов РФ, включая и Московскую область.