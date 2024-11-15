Во Дворце спорта «Пушкино» проходит финальная игра чемпионата «КЭС-БАСКЕТ»
Фото: [пресс-служба администрации]
Спортивное состязание за лучшие места развернулись во Дворце спорта «Пушкино» в рамках финала муниципального этапа Всероссийского чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» во Дворце спорта «Пушкино».
Семь сильнейших школьных команд, состоящих из юношей и девушек, борются за медали, дипломы и признание в финале престижного Всероссийского мероприятия. Захватывающая борьба покажет, кто достоит звания чемпиона среди выступивших коллективов.
Отметим, что чемпионат «КЭС-БАСКЕТ» является одним из крупнейших социальных и спортивных проектов. Его реализуют на территории более 80 регионов РФ, включая и Московскую область.