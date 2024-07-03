Военно-патриотические сборы стартовали в Подмосковье, сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области. Им дали старт в Подольске.

Сборы будут проходить в две смены по пять дней. В общей сложности в них примут участие более тысячи ребят в возрасте от 14 до 18 лет — не только из Подмосковья, но и из других регионов страны.

Как рассказала глава министерства Екатерина Швелидзе, в этом году участников ждет насыщенная программа, включающая в себя занятия по тактической медицине, начальной военной подготовке, альпинизму, управлению дронами. Также пройдут турниры и квизы.

«День расписан буквально по минутам, но я уверена, что все участники смогут не только узнать много нового, прокачать свои навыки, но и весело провести время в кругу друзей на свежем воздухе и у костра», — добавила министр.

Кроме того, в рамках сборов ребята смогут пообщаться с инструкторами и руководителями патриотических клубов. Завершатся сборы 9 июля.