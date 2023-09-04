Вокалист Metallica Джеймс Хетфилд заразился коронавирусом

Легендарная группа из-за произошедшего с ее фронтменом была вынуждена перенести свой намеченный на 9 сентября концерт в американском штате Аризона, приводится на официальной странице группы в соцсети Twitter (Х).

Там проинформировали, что буквально на днях Хетфилд почувствовал сильное недомогание. Анализ подтвердил, что он болен COVID-19.

«К сожалению, Джеймс заболел ковидом. Мы очень расстроены и сожалеем обо всех доставленных неудобствах», — говорится в заявлении.

Отмечается, что двухлетнее мировое турне группы, которое должно было продлиться до конца сентября 2024 года, из-за болезни Хетфилда сейчас под угрозой и будет, как минимум, приостановлено на неопределенный срок.