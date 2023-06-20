Вокальный ансамбль Ивантеевки выступит в подмосковном лесопитомнике
Фото: [пресс - служба администрации г.о. Пушкинский]
Вокальный ансамбль «Сударушка» за три десятилетия творческой деятельности снискал большую популярность в Городском округе Пушкинский. Скоро коллектив устроит необычный концерт, сценой для которого станет поляна в ивантеевском лесопитомнике.
Ничего подобного в местном дендрологическом парке еще не было. Руководство лесопитомника с интересом поддержала инициативу ансамбля, посчитав, что концерт станет отличным предварением экскурсии по парку.
«У «Сударушки» много поклонников, поэтому мы не сомневаемся, что нас ждет незабываемый день», — подчеркивает генеральный директор Сергей Устинов.
Вокальный ансамбль был создан в 1992 году при ивантеевской трикотажной фабрике имени Дзержинского. За это время не раз становился лауреатом различных конкурсов. В разнообразный репертуар входят, как русские народные песни, так и произведения современной эстрады.
Концерт состоится 21 июня в 12.00.
Вход со стороны административного здания питомника по адресу: г. Ивантеевка, ул. Заводская, д. 8.
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