Вокзал в подмосковной Дрезне признан объектом культурного наследия России

Как отмечает Главное управление культурного наследия Московской области, здание было построено 120 лет назад и в настоящее время продолжает использоваться по прямому назначению. Сама же станция «Дрезна» открылась гораздо раньше — в 1869 году. Расстояние до Москвы составляет 80 километров. Время в пути 1 час 37 минут.

В Подмосковье команда «Легенды футбола» проведет очередные встречи с любителями.