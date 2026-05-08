В Московской области скрининг рака легких прошли более 180 курильщиков

В Московской области стартовал пилотный проект по ранней диагностике рака легких. Он начал действовать в марте текущего года. Инициатива нацелена на своевременное выявление опасного заболевания у людей, чья дыхательная система подвергается серьезной нагрузке из‐за длительного курения. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

Участниками программы могут стать мужчины и женщины старше 45 лет, которые курят более 10 лет. Вместо стандартной флюорографии им предлагают пройти компьютерную томографию легких — более точный метод диагностики, позволяющий обнаружить патологические изменения на ранних стадиях.

На сегодняшний день проект реализуется на базе 4 медицинских учреждений: Клинской, Красногорской, Истринской и Солнечногорской больниц.

Как отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин, табакокурение наносит комплексный вред организму, но особенно сильно страдает дыхательная система. Поскольку рак легких часто развивается незаметно и долгое время не дает явных симптомов, ключевая задача проекта — выявить заболевание как можно раньше.

Результаты на текущий момент: скрининг с применением КТ прошли 181 человек, у 14 участников выявлены отклонения. Все пациенты с подозрительными результатами направлены на углубленную диагностику и взяты под наблюдение врачей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход комплексного капремонта здания под хирургический корпус Можайской больницы.