Не стало экс-музыканта рок-группы «Машина времени» Николая Ксенофонтова

Не стало музыканта Николая Ксенофонтова, когда-то выступавшего вместе с рок-группой «Машина времени», сообщает The Voice. Он долго и мужественно боролся с последствиями инсульта, пытался восстановить речь, но, увы, болезнь оказалась сильнее.

Прощание с артистом состоится 9 мая в его родном селе Березичи Калужской области, куда он несколько лет назад вернулся с женой, мечтая возродить малую родину.

Ксенофонтов не был суперзвездой первой величины, но его вклад в российскую рок-музыку трудно переоценить. Уроженец глухой деревни, он уехал учиться в Калугу, где влюбился в студентку старшего курса.

Ради любви он отправился в Москву, где начал играть в кабаке, а затем встретил свою будущую жену и музу Елену. В 1980-х годах вместе с Артуром Пилявиным он основал группу «Квартал», которая стала известна на всю страну.

Несколько лет назад Ксенофонтов решил вернуться в родные пенаты. Он приехал в Березичи с женой и загорелся идеей создать культурно-туристический центр, проводил выставки и фестивали. Увы, этим планам не суждено было сбыться.

Ранее стало известно о смерти солиста группы «Земляне» Юрия Жучкова.