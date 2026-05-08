Встречи, которые трогают до слез: как в Наро‑Фоминске чествуют ветеранов ВОВ

Глава Наро‑Фоминского округа Роман Шамнэ встретился с ветеранами Великой Отечественной войны и поздравил их с памятной датой. По словам чиновника, такие встречи — особая возможность лично поблагодарить фронтовиков, обнять их и пожелать здоровья.

«Они сделали все возможное и невозможное для Победы», — подчеркнул Шамнэ.

Среди ветеранов округа люди с удивительными судьбами. Николай Егорович Логинов ушел на фронт в 12 лет: служил в батальоне аэродромного обслуживания, обеспечивал боевые вылеты советской авиации, воевал в составе 3‑го Украинского фронта.

Виктор Андреевич Благов хитростью попал в эшелон, заявив, что он сирота. Он стал воспитанником 306‑го полка 32‑й стрелковой дивизии, дошел до Кенигсберга и участвовал в освобождении Минска.

Федор Федорович Рыхлов был призван в конце 1943‑го, окончил Киевское танковое училище. В этом году ветерану исполнится 100 лет.

Мероприятия для ветеранов, включая концерты с песнями военных лет и торжественным маршем, проходят в рамках проекта «Историческая память» партии «Единая Россия». Инициатива помогает поддерживать связь поколений и передавать правду о подвиге народа детям и внукам.