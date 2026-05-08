Башкирия и Ташкент запускают совместные проекты, в рамках одного из которых на набережной реки Белой в Уфе появится новая гостиница, сообщил mkset.ru.

По информации издания, на «Инвестчасе», который проходил в Доме Республики, было одобрено строительство пятиэтажного отеля. Инвестором выступает уфимская компания «Хевнс гарден». Как сообщила директор предприятия Алсу Габдракипова, в проект планируется вложить 800 млн руб. Значительную часть этих средств предоставят инвесторы из Республики Узбекистан.

По данным издания, гостиница разместится непосредственно на набережной реки Белой. После открытия отель создаст 100 рабочих мест для жителей города. Проект уже получил официальный статус приоритетного. Администрации Уфы дано поручение оказать содействие в выделении земельного участка.

