Волочкова призналась, что посетила бы концерт Пугачевой в случае ее возвращения

В среду, 15 апреля, Алле Пугачевой исполнится 77 лет. И пока одни гадают, отметит ли Примадонна день рождения в России, другие просто говорят о ней с теплом. К людям, которые с удовольствием бы посетили концерт певицы, относится и российская балерина Анастасия Волочкова.

В интервью журналу Teleprogramma.org, Волочкова не скупится на комплименты в адрес Аллы Борисовны.

«Пугачева — легенда, любимица многих поколений», — заявляет она.

Артистка уверена: если Алла Борисовна решит вернуться на сцену, то залы будут полными. Сама Волочкова, кстати, готова сидеть в первом ряду. И аплодировать.

«Я буду рада и счастлива, если возобновится ее деятельность. И постараюсь присутствовать на ее концерте», — заявила Анастасия.

Но дело не только в поклонении. Волочкова искренне благодарна Пугачевой. Та, вспоминает балерина, первой вывела ее как «поющую балерину» на фестиваль «Рождественские встречи». И это был звездный час. А потом Пугачева и Филипп Киркоров приходили на концертные программы Волочковой в Санкт-Петербурге, где поддерживали ее.

А когда Анастасия перенесла операцию на стопе в Германии, Примадонна не осталась в стороне. Позвонила, пожелала сил. Для Волочковой это много значит. Она говорит, что дорожит их дружбой.

Что касается слухов о приезде Пугачевой на день рождения, Волочкова философски пожимает плечами.

«Это ее личное дело. Может приезжать домой, когда хочет. В этом нет ничего странного», — говорит балерина.

Ранее певица Наталья Штурм высказалась о возвращении Аллы Пугачевой в Россию в день рождения.