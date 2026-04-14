«Не поздно, а в самый раз»: агроном из Подмосковья назвал точные сроки посева помидоров в апреле

Дачники, которые не успели посеять томаты в феврале и марте, могут выдохнуть. Агроном из Подмосковья Леонид Суровцев заявил: середина апреля — не повод для паники, а последний вагон, в который еще можно запрыгнуть. Об этом сообщает REGIONS .

Урожай, конечно, созреет на пару недель позже, но при правильном выборе сортов и хорошем уходе помидоры успеют отдать плоды до холодов. Специалист подчеркнул: сейчас, с 14 по 25 апреля, окно открыто для посева в открытый грунт. Для теплиц из поликарбоната идеальные даты — с 14 по 20 апреля. Главное — не тянуть до мая. Сеять нужно только скороспелые и холодостойкие сорта.

Для открытого грунта подойдут «Белый налив 241», «Алпатьева 905а», «Яблонька России». Для теплиц — «Челнок», «Ракета», «Сибирский скороспелый». А вот от поздних высокорослых сортов, которые созревают 120–130 дней, лучше отказаться — они просто не успеют.

Агроном посоветовал ускорить рост рассады с помощью замачивания семян в стимуляторе, посева сразу в отдельные стаканчики и досветки фитолампой до 14–16 часов в сутки. Рассада, посеянная в середине апреля, будет готова к высадке уже через 40–45 дней. В открытый грунт её можно переносить не раньше 10–15 июня, а в теплицу — с 20–25 мая, с обязательным укрытием при заморозках.

Главные ошибки апрельского посева — выбор поздних сортов, слишком глубокая посадка, отсутствие закалки и передерживание рассады в стаканчиках.

