Сысоева резко ответила хейтерам, обсуждающим ее роман с молодым блогером

Звезда Comedy Woman, актриса Надежда Сысоева дала жесткий ответ хейтерам, которые критикуют ее роман с 25-летним блогером Николаем Гололобовым, сообщает The Voice. Пара не скрывает отношения, несмотря на разницу в возрасте — Сысоева старше возлюбленного на 16 лет.

Поводом для волны негатива стало видео, которое актриса опубликовала в своем блоге. На кадрах она разыгрывает Николая, показывая ему дорогой внедорожник. Пользователи оставили множество язвительных комментариев, сравнивая внешность пары и указывая на возрастную разницу.

Надежда не сдержалась и написала гневный пост. Она обвинила хейтеров в зависти и отсутствии собственных достижений.

«Формула вашей зависти: мой новый "Гелик", молодой парень и взаимная любовь», — заявила актриса.

Она добавила, что ей не жаль недоброжелателей, несмотря на их негативные высказывания. При этом Сысоева поблагодарила тех подписчиков, кто искренне радуется за их счастье и оставляет добрые слова.

Также актриса заметила появление «проплаченных нулевых» аккаунтов и намекнула, что догадывается, кто может стоять за организованной травлей. Кого именно она имеет в виду, Сысоева уточнять не стала.

Ранее сообщалось, что Надежда Сысоева примерила образ Памелы Андерсон в стиле 80-х в новой фотосессии.