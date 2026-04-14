«Риск инсульта падает на 25%»: подмосковный диетолог раскрыла простой секрет с курагой

Всего 6–8 сухофруктов в день — и вы получите защиту от смертельной болезни. Диетолог Мария Стаховская назвала курагу не просто сладостью, а мощным лекарством. Об этом сообщает REGIONS .

По ее словам, регулярное употребление этого продукта снижает риск инсульта на четверть. Цифры впечатляют: давление падает на 8–12 единиц, а сосуды приходят в тонус. Секрет — в калии. В 100 граммах кураги содержится почти 70 процентов суточной нормы этого микроэлемента. Он выводит лишнюю жидкость, расслабляет стенки артерий и нормализует сердечный ритм. Исследования подтверждают: уже через месяц ежедневного приема 60 граммов кураги у гипертоников улучшается состояние.

Но и это не все. Курага богата клетчаткой, которая за пару дней налаживает работу кишечника, а также бета-каротином и лютеином, защищающими зрение.

Однако диетолог предупреждает: полезные свойства раскрываются только при правильном выборе. Ярко-оранжевая блестящая курага часто обработана сульфитами — они могут вызвать аллергию и головные боли. Настоящий продукт должен быть матовым, коричневатым и пахнуть абрикосом.

