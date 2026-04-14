С 17 апреля по лунному календарю: агроном из Подмосковья назвал даты посева огурцов на рассаду

Дачники Московской области уже задумались об огуречной рассаде. Прямо в открытую землю семена в середине апреля бросать рано — почва еще не прогрелась, возможны возвратные заморозки. А вот подготовить рассаду для теплицы — самое время. Огуречные семена всходят быстро, и к моменту переезда в теплицу (вторая половина мая) саженцам будет 25-30 дней. Это оптимальный возраст для пересадки. О самых удачных датах посева в интервью REGIONS рассказал агроном из Подмосковья Леонид Суровцев.

В апреле 2026 года смена лунных фаз выглядит так: с 3 по 16 апреля Луна убывает, 17 апреля — новолуние, с 18 по 30 апреля — снова растет. Для огурцов, которые ценятся своими плодами, лучше подходит растущая Луна. В этот период жизненные соки растений направлены от корней вверх, к листьям и завязям. Семена дают быстрые и дружные всходы. На убывающую Луну сеять огурцы не советуют — такие растения развиваются медленнее и хуже плодоносят.

По данным лунных календарей, лучшие дни для посева огурцов в апреле 2026 года — 14, 15, 22 и 23 апреля. Также благоприятными считаются 18, 19, 29 и 30 апреля.

«Сейчас, в середине апреля, у огородников из Подмосковья есть несколько отличных окон для посева огуречной рассады. Ближайшее окно — 14 и 15 апреля. Затем 18 и 19 апреля. И самые мощные даты — 22 и 23 апреля. Если эти дни пропустить, можно посеять 29–30 апреля. Главное — избегать неблагоприятных чисел», — объяснил Суровцев.

Неблагоприятные дни в апреле — 16 и 17 апреля (новолуние и день перед ним), а также 24 и 25 апреля. В эти периоды растения становятся уязвимыми, движение соков замедляется, семена прорастают дольше, всходы получаются неровными.

«Дачники часто спрашивают: "А что случится, если я посею семена в неудачный день? ". Ничего катастрофического. Просто всходов придется ждать дольше обычного. Огурец — растение прихотливое», — отмечает агроном.

Правила посева огурцов в Подмосковье в апреле: сеять сразу в отдельные емкости объемом 300-500 мл — культура не любит повреждения корней, глубина заделки семян — 1,5-2 см, до всходов температура — 25-28 градусов по Цельсию, после — 18-20 градусов днем и 16-18 градусов ночью, световой день — 12-14 часов, в пасмурные дни нужна досветка. Поливать нужно только теплой отстоянной водой, умеренно, чтобы избежать черной ножки.

«Оптимальный возраст для пересадки — 25-30 дней. Планируем высадку в теплицу на 20-25 мая. Значит, сеять надо 20-25 апреля. Не раньше», — предупреждает Суровцев.

Сроки высадки рассады для Московской области: в теплицу из поликарбоната — с 15 по 25 мая, под пленочные укрытия — с 25 мая по 5 июня, в открытый грунт — после 10 июня, когда минует угроза заморозков.

Перед высадкой рассаду закаляют — выносят на балкон или в теплицу сначала на пару часов, затем время увеличивают. За 3-5 дней до высадки саженцы оставляют на ночь при температуре не ниже плюс 10 градусов по Цельсию.

Если благоприятные дни апреля пропущены, можно посеять в мае. Хорошие майские даты для огурцов — 2, 9, 10, 20, 22 и все числа с 25 по 30 мая. Для Подмосковья майский посев тоже подходит, особенно под открытый грунт. Плодоношение начнется на пару недель позже.

Ранее подмосковный грибник Александр Чуканов рассказал, можно ли спасти червивые грибы.