Певица Наталья Штурм высказалась о возможном возвращении Пугачевой в Россию

Алла Пугачева уехала из России в 2022-м году. За все это время ходило много слухов о ее возвращении. Потом — появлялись опровержения. Недавно в СМИ снова заговорили о планах Примадонны вернуться на родину в свой день рождения.

Исполнительница хита «Школьный роман», певица Наталья Штурм в интервью изданию Teleprogramma.org отметила, что решение о приезде должна принимать сама Пугачева. Но, глядя на ситуацию вокруг своей личности, Алла Борисовна вряд ли захочет снова выходить на сцену.

«Что касается концертов: если будет спрос, организаторы всегда найдутся. Однако лично я считаю, что Алла Пугачева больше не будет давать концерты в России. Она, вероятно, уже сделала свои выводы и выберет спокойную жизнь рядом с семьей», — отметила Штурм.

Она добавила, что мысли Примадонны всегда связаны с Россией, несмотря на такое долгое отсутствие на родине.

Кстати, концертный директор Пугачевой Елена Чупракова уже опровергла слухи о приезде певицы на день рождения. Так что интрига, если она и была, почти сошла на нет.

