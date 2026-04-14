«Живой термометр». В Китае мужчина 20 лет жил с ртутным градусником в кишечнике

В Китае медики успешно удалили из кишечника пациента ртутный термометр, который находился в его теле на протяжении 20 лет. Об этом сообщает издание South China Morning Post .

32-летний мужчина поступил в больницу с жалобами на боли в животе. Во время обследования выяснилось невероятное. Как говорится в публикации, пациент был ошеломлен, когда узнал, что проглоченный им два десятилетия назад градусник все еще оставался внутри него.

Мужчина признался, что случайно проглотил термометр еще ребенком, но из страха не признался родителям. Его близкие много работали, а так как никаких тревожных симптомов у него не возникало, со временем этот инцидент просто стерся из памяти. Тем не менее инородное тело оставалось в его организме все эти годы, и в конечном итоге его благополучно извлекли хирургическим путем.

Ранее сообщалось о том, что китайские врачи спасли пациента, проглотившего зажигалку 35 лет назад.