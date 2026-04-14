Врач Ирина Бережная: избыток глюкозы грозит диабетом даже трехлетним детям

Врач-гастроэнтеролог Ирина Бережная объяснила, почему переизбыток сахара вредит здоровью и какой шоколад полезнее.

Центральной нервной системе человека нужна чистая глюкоза. Однако современные люди потребляют ее в 10 раз больше нормы. Это ведет к ожирению и сахарному диабету.

Сахар добавляют даже в колбасу — для вкуса, цвета и корочки. Диабет второго типа, раньше считавшийся болезнью пожилых, сегодня выявляют даже у трехлетних детей.

Полностью убирать сладкое нельзя, подчеркнула Бережная. Лучше получать глюкозу из каш, хлеба и макарон — там есть и простые, и сложные углеводы. Для бодрости врач советует чай: в нем кофеина в четыре раза больше, чем в кофе.

При выборе шоколада стоит брать горький. В малых дозах он дает нужную для нервной системы глюкозу и запускает выработку серотонина.

«Черный горький шоколад вызывает внутреннюю радость», — отметила Бережная.

Диетолог Софья Кованова добавила: горячий шоколад содержит антиоксиданты (полифенолы какао), но в нем много сахара. При отсутствии противопоказаний можно пить один стакан в неделю.

