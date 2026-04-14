«Не ведитесь на красивые этикетки»: шеф-повар назвал 5 дорогих продуктов, которые легко заменить дешевыми аналогами

Шеф-повар из Подмосковья Альберт Ушаков раскрыл карты маркетологов. Он назвал пять продуктов, чья высокая цена — чистой воды обман. И предложил бюджетные альтернативы, которые не уступают по вкусу. Об этом сообщает REGIONS .

Первое — трюфельное масло. В масс-маркете это обычный жир с хим-ароматизатором. Настоящий трюфель в бутылку не нальют. Замена: обжарьте свежие шампиньоны на оливковом масле с чесноком. Вкус насыщенный грибной, без химии.

Второе — тертый сыр в пакете. Внутри — сырная масса с крахмалом и антислеживателями. Настоящий пармезан не фасуют в полиэтилен. Замена: купите кусок обычного твердого сыра и натрите сами за минуту. Дешевле и вкуснее.

Третье — зимнее авокадо. Это лотерея: либо сгниет, либо превратится в кашу. Замена: положите в салат кусочек соленой сельди или сделайте бутерброд с маслом. Полезные жиры получите, а нервы сэкономите.

Четвертое — киноа. Ее свойства преувеличены. По составу — те же углеводы, белок и клетчатка, что и в гречке. А гречка в разы дешевле и своя, родная. Выбор очевиден.

Пятое — свежая зелень зимой. Она безвкусная, вянет за день и половину приходится выбрасывать. Замена: сушеные травы (орегано, тимьян, розмарин). Аромат ярче, а хранятся годами.

Шеф резюмирует: не давайте маркетингу решать, что вам есть. Верьте своему языку, а не этикетке. Простые продукты плюс умение и любовь дают шедевр. А переплата за «бренд» часто оставляет с носом — и с пустым кошельком.

