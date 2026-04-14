Экстрим на Спасе на Крови: подросток забрался на крышу храма и угодил в полицию

Несовершеннолетний любитель острых ощущений забрался на крышу одного из самых узнаваемых храмов Петербурга — Спаса на Крови. Свой рискованный перформанс юноша, видимо, не продумал до конца: спуститься самостоятельно у него не получилось. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Очевидцы вызвали спасателей. Прибывшие сотрудники МЧС развернули пожарную лестницу и сняли горе-скалолада с высоты. К счастью, сам подросток не пострадал. Однако его похождениями теперь займутся правоохранители. Полицейские доставили нарушителя в отдел, где с ним начали беседу инспекторы по делам несовершеннолетних.

Пока неизвестно, нанес ли юный экстремал какой-либо ущерб храму — повреждениям фасада или элементам декора. Этот вопрос еще предстоит выяснить. Сам же «покоритель» святыни рискует получить не только серьезный выговор от родителей, но и реальное административное наказание.

