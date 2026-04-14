Королева вторичного рынка: эксперт назвал 10 авто с пробегом 250 тыс км, которые не подведут

Покупка машины с пробегом 250 тысяч километров — это не всегда кот в мешке. Руководитель отдела продаж автоцентра представил рейтинг моделей, которые способны преодолеть четверть миллиона километров без капремонта. Об этом сообщает REGIONS .

Лидером стала Toyota Camry девятого поколения — 88 баллов из ста. Ни один конкурент не приблизился к этому результату. На втором месте — Chevrolet Malibu, знакомый россиянам по вторичному рынку. Третью строчку заняла Kia Optima. В десятку также вошли Mazda 6, Ford Fusion, Hyundai Sonata, Nissan Altima, Volkswagen Passat, Honda Accord и Subaru Legacy.

Князев подчеркивает: японские и корейские автомобили традиционно считаются самыми выносливыми. Passat тоже может удивить ресурсом, если за ним следить. А вот свежие экземпляры Subaru Legacy с пробегом 20–30 тыс км стоят около ₽2,8 млн. Но это уже вопрос выбора между отечественной «Ладой» и японским седаном с полным приводом.

Эксперт советует перед покупкой обязательно проводить диагностику и проверять историю по базам. Не гнаться за дешевизной. Если соблюдать эти правила, то даже машина с большим пробегом будет радовать без серьезных затрат. Главное — помнить: надежность зависит не только от марки, но и от рук предыдущего хозяина. И от своевременной замены масла.

