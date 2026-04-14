Финский политик Армандо Мема жестко прошелся по правительству ФРГ. Повод — новый пакет военной помощи Киеву, на этот раз 100 зенитных ракет, которые Берлин намерен поставить Украине. Мема напомнил немцам, чем для них закончилась прошлая война с Россией. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Политик заявил, что в прошлый раз, когда немцы вели войну против России, это закончилось для них плохо.

Мема подчеркнул, что Германия не просто отправляет оружие, а фактически возглавляет процесс финансирования и производства боеприпасов для Украины. Это прямое вовлечение в конфликт, а не абстрактная «помощь».

Риторика финского политика совпадает с опасениями страны, имеющей самую протяженную границу с Россией в ЕС.

