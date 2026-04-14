Актера-экстремиста Смольянинова заочно приговорили к восьми годам колонии

Басманный суд Москвы заочно приговорил 42-летнего российского актера Артура Смольянинова* к восьми годам колонии общего режима, сообщает Super.ru. Гособвинитель ранее запрашивал для него 9 лет и 10 месяцев лишения свободы.

Смольянинова обвинили в возбуждении ненависти и вражды, а также в распространении заведомо ложной информации о ВС РФ. Осенью прошлого года актера уже заочно арестовали.

Актер покинул Россию в 2022 году после начала специальной военной операции (СВО) на Украине. Смольянинов раскритиковал действия российской армии. В январе 2023 года его внесли в реестр иностранных агентов, а в мае 2024 года артиста включили в список террористов и экстремистов.

Ранее сообщалось, что в Южном Бутове арестовали квартиру иноагента Юрия Дудя.

*Министерством юстиции РФ признан иностранным агентом; Росфинмониторингом внесен в перечень террористов и экстремистов.

**Министерством юстиции РФ признан иностранным агентом.