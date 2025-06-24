Волоколамск стал площадкой для проведения первого Международного вокального фестиваля

В минувшие выходные Центр культуры и творчества «Родники» в Волоколамске впервые принял у себя масштабный фестиваль вокала, собравший множество талантливых исполнителей из разных уголков России и зарубежья.

Зрителей порадовали выступления конкурсантов из Сербии, Болгарии, Китая и Туркменистана.

«Эта инициатива приурочена к важному юбилею — 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. И я счастлива, что именно наш город, обладающий богатой военной историей, стал местом проведения этого мероприятия», — подчеркнула глава Волоколамского муниципального округа Наталья Юрьевна Козлова.

Среди уважаемых гостей фестиваля были известные деятели культуры: заслуженные артисты Российской Федерации, актеры театра и кино, поэты и режиссеры. Они приняли участие в торжественной церемонии награждения лауреатов и призеров. Особым почтением был отмечен визит народного артиста, любимого многими в России, Владимира Адольфовича Ильина, присутствовавшего на гала-концерте.

Гран-при фестиваля получила Оксана Завражина из города Серпухов, известного своей воинской славой. Ее исполнение старинной русской песни «Я любила сокола» произвело неизгладимое впечатление на публику.

Фестиваль завершился исполнением песни «Поклонимся великим тем годам». Зрители встали, внимая этой трогательной композиции. В эти минуты каждый был погружен в собственные размышления, испытывая гордость за героев прошлого и за свою страну.