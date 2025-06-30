Волоколамск стал центром современного танца на областном фестивале

29 июня в городском парке культуры и отдыха Волоколамска успешно завершился III Московский областной фестиваль современного танца «Город танцует в парках». Волоколамск уже второй раз становится площадкой для этого масштабного областного мероприятия.

С приветственным словом к гостям и участникам обратилась глава Волоколамского муниципального округа, Наталья Козлова:

«Большая честь вновь принимать этот грандиозный областной проект под художественным руководством Егора Дружинина. Год назад Волоколамск впервые стал частью фестиваля, и мы с радостью встречали его участников и гостей. Сегодня мы вновь открываем двери для талантливых танцоров из Волоколамского округа и соседних населенных пунктов.»

В рамках фестиваля своё мастерство продемонстрировали семь танцевальных коллективов из Волоколамского муниципального округа, а также из Лотошинского и Шаховского муниципальных округов. Участники представили разнообразную программу, включающую в себя как индивидуальные, так и групповые хореографические постановки.

Все выступления были высоко оценены жюри и отмечены дипломами участников. Художественный руководитель фестиваля «Город танцует в парках», Егор Дружинин, совместно с профессиональным хореографом Екатериной Решетниковой, оценивали уровень подготовки участников.

После соревновательной части зрителей ждал яркий концерт от «КЕД», в котором выступили опытные танцоры, известные широкой публике благодаря телевизионным проектам.

По результатам конкурсного отбора были определены два победителя:

В номинации «Соло» победу одержала Алиса Полова, представляющая лотошинскую танцевальную студию «Арабеск».

Команда funKy style из Волоколамска, во второй раз подряд, завоевала первое место среди танцевальных коллективов.

Именно эта команда будет представлять Волоколамский округ на престижном областном Гала-концерте, где соберутся все лучшие финалисты отборочных этапов федеральных и областных мероприятий.