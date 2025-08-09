Воробьев поздравил участников звездного матча Ovi Cup со звездами НХЛ

Глава Московской области Андрей Воробьев выразил своё восхищение игрокам, участвовавшим в звёздном матче Ovi Cup, который состоялся в Подмосковье в минувшую субботу, 9 августа.

В своём аккаунте в социальных сетях руководитель региона поделился впечатлениями от прошедшего матча, за которым с большим интересом наблюдали многочисленные поклонники. В частности, он отметил игру Овечкина и его талантливого сына Сергея, подающего большие надежды в хоккее.

«Кубок Александра Овечкина в Подмосковье. Символическое вбрасывание сделал младший сын легендарного бомбардира Илья. Очень рад, что с каждым годом хоккей становится все популярнее. Саша, спасибо, что вдохновляешь ребят своим примером», — написал Воробьев..

В этом поединке встретились выдающиеся хоккеисты, среди которых были Вячеслав Фетисов и Павел Дацюк, а также игроки, выступающие в Национальной хоккейной лиге.

Семилетний Сергей Овечкин стал настоящей звездой гала-матча Ovi Cup, который прошёл в Мытищах. В игре с участием звёзд НХЛ и российских хоккеистов он оформил покер.

Коллектив, в котором играет Александр Овечкин, одержал верх над соперником со счётом 11:7. Овечкин, выступающий в роли капитана «Вашингтона», забросил одну шайбу, а Евгений Малкин оформил хет-трик.