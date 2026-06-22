Кардиолог Балабанова рассказала, как быстро выявить сердечные отеки

Многие россияне склонны связывать отечность ног с дневной усталостью или избытком выпитой накануне жидкости. Однако подобные симптомы могут сигнализировать о серьезных нарушениях в работе организма. В беседе с корреспондентом aif.ru кардиолог Анастасия Балабанова разъяснила, как отличить безобидное состояние от патологии.

Сердечные отеки, по словам специалиста, имеют характерные черты: они появляются ближе к вечеру, особенно после физической активности, и всегда симметричны – поражают обе нижние конечности. Распространяется отек строго снизу вверх. Кожные покровы в зоне припухлости остаются холодными и нередко приобретают синюшный оттенок .

Врач рекомендовала провести несложный самостоятельный тест: надавить пальцем на переднюю поверхность голени и удерживать давление в течение 5–7 секунд.

«Если остается глубокая ямка, которая медленно расправляется в течение 10−15 секунд, — это явный признак проблем с сердцем. Сопутствующими симптомами в этом случае станут одышка, усиливающаяся в положении лежа, быстрая утомляемость и ночной кашель», – предупредила кардиолог.

При обнаружении этих признаков специалист рекомендует незамедлительно обратиться к врачу для диагностики .

Ранее кардиолог Орлов сообщил о том, что сладкие напитки могут навредить сердцу и сосудам.