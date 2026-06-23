«Киев хочет втянуть Минск в конфликт, не считаясь с жертвами». Зеленский пригрозил нанести удары по Белоруссии

Ультиматум, предъявленный президентом Украины Владимиром Зеленским белорусскому лидеру Александру Лукашенко, который требует демонтировать ретрансляторы связи для беспилотников Вооруженных сил России, якобы размещенные в приграничных районах, свидетельствует о стремлении Киева обострить конфликт с Москвой. Такое мнение в интервью «Ленте.ру» высказал Артем Барынкин, кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ).

«Логика очевидна — всеми силами и средствами втянуть Минск в конфронтацию, не считаясь при этом с любыми возможными жертвами и последствиями», — заявил Артем Барынкин, доцент факультета международных отношений СПбГУ.

19 июня Владимир Зеленский потребовал от Александра Лукашенко в течение недели убрать технику, которая, по его утверждению, вдоль границы с Украиной корректирует удары ВС России. Украинский лидер пригрозил, что если Минск самостоятельно не «снимет» или не «выключит» эти ретрансляторы, Киев предпримет свои действия.

Данное заявление прозвучало после того, как Александр Лукашенко разъяснил свою реакцию на высказывания о возможных ударах ВСУ по Белоруссии. Белорусский президент отметил попытки провокаций и угрозы с украинской стороны, подчеркнув, что был вынужден дать ответ на такие заявления.

«Если Владимир Александрович (Зеленский) обиделся, я извиняюсь перед ним за эти слова. (...) Может, мне и не надо было так резко говорить об этом. Но, с другой стороны, он должен понимать, у нас часто говорят: как поют, так и отпевают», — заявил президент Белоруссии.

Ранее генерал Соболев заявил о способности армии Белоруссии подавить провокации ВСУ.