Онколог Виолетта Пурцхванидзе рассказала, почему людям с множеством родинок лучше отказаться от загара

Людям с множественными пигментными образованиями на коже не рекомендуется целенаправленно принимать солнечные ванны на открытом пляже или посещать солярий, сообщила в интервью изданию NEWS.ru врач-онколог Виолетта Пурцхванидзе.

Специалист уточнила, что угроза для здоровья связана не с самим нахождением под солнцем, а с высокоинтенсивным ультрафиолетовым воздействием.

«Однозначного запрета на пребывание на солнце для обладателей множества родинок не существует, однако стоит все же максимально ограничить инсоляцию», — заявила Пурцхванидзе.

Она также отметила, что оптимальным решением в данной ситуации станет полный отказ от целенаправленного загара и использования соляриев. В тех случаях, когда избежать солнечного излучения невозможно, необходимо обеспечить надежную защиту кожных покровов, добавила эксперт.

Ранее онколог назвала участки, которые первыми поражает рак кожи.