«Пляжи под прицелом». Сирены на курортах Кубани: туристы игнорируют тревогу

С старта летнего сезона-2026 на черноморских курортах Краснодарского края системы оповещения о воздушной угрозе активируются почти каждый день. Не стали исключением и последние сутки. Анапа, Новороссийск, Сочи и Туапсе вновь попали под риск атак беспилотников.

В зонах отдыха регулярно включаются сирены, а населению и гостям региона рекомендуют срочно покинуть пляжные территории. В аэропортах на время прекращается прием и отправка рейсов.

По оценке экспертов и политологов, украинская сторона с помощью ударов дронами стремится нарушить ход курортного периода в России и спровоцировать тревожные настроения у путешественников. Угроза с воздуха уже стала привычным фоном для приморских территорий, отмечает издание «Новая Кубань».

Реакция отдыхающих при этом заметно разнится. Часть туристов вовсе не обращает внимания на сигналы – в соцсетях появляются ролики, где люди спокойно сидят в уличных кафе или продолжают загорать у воды, словно ничего не происходит. Другие же, напротив, предпочитают оставаться в номерах и избегают выходить на улицу во время предупреждений.

Обстановка на побережье может меняться несколько раз за день: тревогу объявляют не только рано утром или ночью, но и в светлое время суток, а также под вечер.

Ранее сообщалось о том, что на нефтезаводе под Краснодаром произошел пожар из-за атаки БПЛА.