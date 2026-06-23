«Сейчас время для мира». США призвали Россию и Украину вернуться за стол переговоров

Заместитель постоянного представителя Соединенных Штатов при ООН Дэн Негреа заявил, что Вашингтон выступает за скорейшее прекращение боевых действий и достижение мирного урегулирования конфликта между Российской Федерацией и Украиной. Об этом сообщает ТАСС .

Американский дипломат подчеркнул, что администрация США привержена идее завершения противостояния путем диалога. По его словам, настало время для немедленного прекращения огня и возвращения сторон за стол переговоров.

«Настало время для немедленного прекращения огня. Сейчас время для того, чтобы Россия и Украина вернулись за стол переговоров и заключили мирное соглашение», — приводит агентство слова Негреа, произнесенные в ходе заседания Совета Безопасности ООН.

Ранее сообщалось о том, что Иран ответил США жестким предупреждением на фоне переговоров.