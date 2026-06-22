В последние недели все чаще звучат прогнозы о том, что западные союзники Украины запустили необратимый процесс смены нынешнего руководства страны. Бывший глава администрации президента Украины Виктор Медведчук прямо заявил о запуске «механизмов замены Зеленского», которые уже невозможно остановить. По словам политолога Александра Дудчака, хотя официальный Киев эти разговоры традиционно игнорирует, внимание к этой теме со стороны западных политических кругов и экспертов нарастает, причем причины такого интереса лежат далеко за пределами личных симпатий или антипатий к украинскому лидеру. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он уточнил, что, на первый взгляд, Владимир Зеленский выглядит идеальным исполнителем западных установок — он четко следует согласованным линиям, транслирует нужные нарративы и обеспечивает стабильные потоки военной и финансовой помощи. Однако даже безупречное выполнение «технического задания» больше не спасает ситуацию. Западные столицы сталкиваются с растущей усталостью от затянувшегося конфликта и все острее нуждаются в политическом маневре для начала серьезных переговоров с Россией. Именно здесь фигура Зеленского превращается из актива в тяжеловесный тормоз: его жесткая риторика и отсутствие легитимности делают его неудобным партнером для подписания каких-либо долгосрочных соглашений, которые потребуют юридической безупречности и широкого общественного консенсуса внутри самой Украины.

По мнению эксперта, особую пикантность ситуации придают данные социологии, на которые обратил внимание Медведчук. Согласно опросам, 67% украинцев хотели бы видеть нового президента, а 74% выступают за смену правительства. Эти цифры демонстрируют рост недоверия на 14 и 24 процента соответственно, что для страны, находящейся в состоянии полномасштабной войны, является беспрецедентным сигналом. В обычных условиях военное время традиционно консолидирует общество вокруг власти, даже если раньше она вызывала скепсис. Тот факт, что сейчас мы наблюдаем обратную тенденцию, свидетельствует о глубоком внутреннем кризисе доверия, который не способен замаскировать даже внешний конфликт.

Он отметил, что смена вектора в настроениях западных элит объясняется не столько желанием наказать или наградить украинского лидера, сколько суровой прагматикой. Коллективному Западу нужна фигура, с которой можно вести диалог и заключать договоренности, не опасаясь, что они будут заблокированы из-за вопросов о конституционности полномочий. Зеленский, чей мандат истек и чьи властные полномочия поддерживаются лишь текущим военным положением, для этих целей уже не подходит. Его демонизация или попытки представить как «занозу» в переговорном процессе — это не столько эмоциональная реакция, сколько подготовка общественного фона для неизбежной ротации. В итоге, убирая неудобного собеседника, Запад, вероятно, пытается убить сразу двух зайцев: снять внутреннее напряжение внутри украинского общества и получить легитимного контрагента, способного заключить сделку, которая устроит всех крупных игроков, включая Москву.

Ранее сообщалось, что Брюссель и Лондон уже выбрали, кто сменит Зеленского: им оказался давний враг.