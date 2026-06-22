G7 закончился скандалом: политолог раскрыл, почему Италия готовится к новой встрече с Трампом в НАТО

На полях саммита G7 разыгрался настоящий политический спектакль, который в одночасье превратил протокольное мероприятие в площадку для публичного выяснения отношений. Все началось с того, что Дональд Трамп в интервью итальянскому телевидению позволил себе снисходительный комментарий: по его словам, премьер-министр Италии Джорджия Мелони чуть ли не умоляла его согласиться на совместное фото, и он великодушно уступил даме, чтобы ее успокоить. История, рассказанная с пафосом благодетеля, мгновенно разлетелась по мировым СМИ, но уже через несколько часов разразился скандал — разгневанная Мелони публично назвала эту версию откровенной выдумкой и расценила ее как насмешку над всей страной. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По словам политолога Марка Бернардини, для Мелони случившееся стало не просто личной обидой, а серьезным вызовом ее политическому авторитету. Итальянский премьер восприняла слова Трампа как оскорбление национального достоинства, поэтому реакция последовала незамедлительно и была намеренно жесткой. В своем обращении она не только категорически опровергла версию о каких-либо «уговорах», но и неожиданно перешла в контрнаступление, обвинив американского лидера в недостаточной принципиальности по отношению к противникам Запада, прозрачно намекнув на Владимира Путина. Примечательно, что в окружении Мелони произошедшее связали с внутриполитической кухней в США: в республиканских кругах активно распространялось видео с G7, где итальянский премьер выглядит решительно и бесстрастно, и это видео использовали как антитрамповский инструмент как противники MAGA, так и, что иронично, некоторые группы его собственных сторонников.

Он добавил, что скандал моментально перерос в практические дипломатические последствия. Италия демонстративно отменила официальный визит Мелони в Майами на бизнес-форум в понедельник, а высшее руководство страны получило рекомендацию пропустить ежегодный прием в американском посольстве по случаю Дня независимости — от гамбургеров в Villa Taverna в этом году решено отказаться. Тем не менее, до полного разрыва отношений не дошло: посол Италии в США остается на своем посту, и Министерство иностранных дел не планирует его отзывать. Зато премьеру тут же выразили солидарность президент Серджо Маттарелла, европейские лидеры, Педро Санчес и Эммануэль Макрон, с которым у нее намечена встреча в Берлине — таким образом, Мелони моментально получила мощную поддержку на европейском фланге.

По мнению эксперта, тем не менее этот инцидент поставил итальянского премьера в крайне сложное стратегическое положение. На предыдущих саммитах она сознательно пыталась выстроить конструктивный диалог с Трампом и даже критиковала слишком ограниченные форматы переговоров по Украине без участия США, демонстрируя готовность к трансатлантическому компромиссу. Теперь эта линия рухнула, и возвращаться к прежней тактике будет крайне трудно. Особую остроту ситуации придает приближающийся саммит НАТО в Анкаре 7-8 июля, который станет первой очной встречей после этого конфликта. В окружении Мелони с тревогой ожидают новых выпадов — от Трампа, как шепчутся в итальянском правительстве, можно ожидать чего угодно, особенно на фоне его недовольства отказом Италии наращивать оборонные расходы и решением выйти из механизма PURL. Страх перед ответными экономическими мерами и новыми публичными унижениями теперь довлеет над Римом сильнее, чем когда-либо, превращая неудачное фотосессию в крупный внешнеполитический кризис с далеко идущими последствиями.

Ранее сообщалось, как Мелони склоняла Зеленского к компромиссу по Украине.