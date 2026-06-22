«Крыша улетела, как лист бумаги». Смерч в Кушве: 40 повреждённых крыш и 4 тысячи домов без света

В понедельник, 22 июня, по Свердловской области прошел разрушительный ураган. В результате удара стихии наиболее серьезные последствия зафиксированы в городе Кушва, где за медицинской помощью обратились шесть человек.

Первыми приближение смерча заметили жители села Малая Лая, расположенного к северо-западу от Нижнего Тагила. Набрав силу, вихревой поток сместился в сторону Кушвы.

По оценкам специалистов, причиной возникновения данного явления могли стать резкие перепады направления и высоты ветра, которые спровоцировали вращение воздушных масс.

Разрушения и последствия

Стихия нанесла значительный урон инфраструктуре: пострадали частные домовладения, хозяйственные постройки и одна из автозаправочных станций. В Кушве порывы ветра срывали кровли зданий, валили деревья и линии электропередач.

«Из-за прохождения комплекса опасных метеорологических явлений в Кушве нарушено электроснабжение. Под отключение попали более четырёх тысяч частных домов. Ветром повреждено 40 кровель, повалено 25 деревьев и девять опор линий электропередачи», — говорится в сообщении МЧС региона.

Ранее сообщалось о том, что в Челябинской области местные жители зафиксировали на видео мощный смерч.