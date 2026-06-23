«Не понимаешь — не плавай». Немецкий курорт ввёл языковой ценз для посетителей пляжа
Управляющий Нобель: посетители пляжа в Галле должны знать немецкий язык
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Елена Шаяхметова]
Администрация курорта, расположенного на берегу озера Хайдезее в немецком городе Галле, ввела ограничение на посещение пляжа. Теперь доступ к воде запрещен для туристов, недостаточно владеющих немецким языком, сообщает информагентство DPA.
Как пояснил управляющий комплексом Маттиас Нобель, подобная мера обусловлена заботой о безопасности гостей. По его словам, персонал должен иметь возможность четко разъяснять посетителям правила поведения на воде, а отдыхающие, в свою очередь, обязаны их понимать.
В администрации подчеркнули, что оставляют за собой право отказать во входе любому лицу, у которого будут замечены трудности с пониманием немецкой речи. Немецкие СМИ со ссылкой на DPA уже сообщили о первых случаях применения данного правила – нескольким желающим попасть на пляж было отказано.
Хотя решение курорта уже подверглось критике, его руководство заявило о намерении сохранить действующий порядок и не отказываться от введенных мер.
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