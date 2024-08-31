Восьмая игра сезона проекта «Выходи во двор» прошла на открытии стадиона «Старт» в Ногинске

Сегодня «Легенды футбола» провели с командой жителей Богородского городского округа первый матч на обновленном стадионе «Старт». Восьмая игра сезона проекта «Выходи во двор», организованная в рамках празднования Дня Богородского края, закончилась победой звездной сборной со счетом 10:8. Об этом заявили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

«Стадион, которому 49 лет, обрел вторую жизнь. Я желаю, чтобы как можно чаще трибуны были заполнены, чтобы поле и залы никогда не пустовали. Юным спортсменам желаю добиться серьезных результатов и впечатляющих побед. Также мы решили сделать на стадионе не просто хоккейную коробку, как это было раньше. Теперь здесь будет крытая ледовая арена, доступная практически круглый год», — рассказал глава ведомства Дмитрий Абаренов.

Для гостей мероприятия и зрителей на трибунах была подготовлена развлекательная программа с розыгрышем памятных подарков. Комментатором последнего летнего матча выступил спортивный журналист и депутат Московской областной Думы Олег Жолобов.

Напомним, с момента запуска проекта «Выходи во двор» команда Легенд провела более 30 матчей с любительскими коллективами из различных городских округов Подмосковья. Проект реализуется в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».