Возлюбленный Лерчек призвал остановить негатив и множественные вопросы в ее адрес

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) в буквальном смысле сейчас проходит через ад: рак желудка четвертой стадии — это не шутки. Она уже проходит химиотерапию и лучевую терапию, из-за решила побриться налысо. Несмотря на это блогер продолжает заниматься фитнесом.

После того, как стало известно о занятиях спортом Лерчек, на нее обрушился хейт. Вместо поддержки — волна осуждения. Подписчики задаются вопросом: «Как можно тренироваться при таком диагнозе?». Также многих интересует, почему она не лечится за границей.

Жених Лерчек и отец ее четвертого ребенка, Луис Сквиччиарини, после такой атаки от фолловеров взорвался: он объяснил, что врачи сами рекомендовали Чекалиной поддерживать физическую активность. Его слова приводит The Voice.

«Для вас в порядке вещей беспокоить больную женщину? Взрослейте уже! Врачи предписали Лере тренировки, соблюдая крайнюю степень осторожности, и особенно рекомендовали плавание, чтобы избежать риска для ее спины», — заявил Луис.

Он также пообещал продолжать публиковать информацию о состоянии Валерии и добавил, что после появления многих фактов хейтеры извиняться перед блогером.

