Лишенный гражданства комик Комиссаренко рассказал, что его удивило во время концерта в США

Белорусский стендап-комик Слава Комиссаренко, которого в прошлом году лишили российского гражданства, дал концерт в США, сообщает «Лента.ру». Во время выступления он заметил, что в зале присутствует множество белорусов.

Комиссаренко попросил зрителей, которые приехали из Белоруссии, поаплодировать. Тогда почти весь зал, где находилось около 700 человек, сделали это. Самого комика удивило, что так много зрителей оказалось из Гродно.

«И зал такой: "Гродно". Я такой: "Что происходит вообще? Почему вы не с картой поляка (документ, подтверждающий принадлежность человека к польскому народу — прим. «Ленты.ру») в Польше вообще?"» — задался вопросом комик.

Напомним, в апреле 2025 года Слава Комиссаренко и другой юморист, Дмитрий Романов, были лишены российского гражданства. В ФСБ тогда заявили, что их действия представляли угрозу национальной безопасности страны. Оба комика покинули Россию.

