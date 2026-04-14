Пассажиры Нижнего Новгорода могут лишиться остатков поездок на чеках

В Нижнем Новгороде готовятся к революции в общественном транспорте: чиновники хотят окончательно отказаться от бумажных чеков при оплате проезда. Идею уже озвучил замминистра транспорта региона Денис Рябинин, заявив, что юридические основания для такого шага полностью подготовлены. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Звучит удобно и современно, но не все так просто. Если убрать бумажные билеты, пассажиры потеряют главное — возможность в реальном времени видеть, сколько поездок осталось на карте или сколько минут еще действует проездной. Сейчас эту функцию выполняют как раз те самые чеки. Получается, что борьба за экологию и цифру может ударить по обычному человеку, который привык контролировать свои расходы буквально по бумажке из рук водителя.

Что касается технической стороны: из 1014 единиц транспорта терминалами для безналичной оплаты оснащены уже тысяча. То есть поле почти готово к посеву. Но есть нюанс — контролеры до сих пор регулярно ловят водителей на намеренном отключении оборудования. Поэтому проект решили не продавливать, а выносить на обсуждение — и с жителями, и с перевозчиками.

