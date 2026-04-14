«Больше не хочу». Лариса Долина ответила на вопрос о замужестве

Народная артистка России Лариса Долина больше не рассматривает возможность нового замужества. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

В ходе общения с представителями прессы певице задали вопрос: разочаровалась ли она в институте брака? Знаменитость дала предельно откровенный ответ.

«Нет, нет, я была замужем трижды, все, хватит, больше не хочу, я свободна и абсолютно счастлива», — высказалась она.

Исполнительница пояснила, что чувствует себя комфортно в одиночестве и ее не обременяют бытовые обязательства. Вместе с тем артистка пожелала всем найти любовь, отметив, что «без нее невозможно существовать».

