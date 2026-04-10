Возраст помешал карьере: звезду «Ворониных» Екатерину Волкову уволили из театра

По словам Волковой, художественный руководитель театра предложил ей прекратить сотрудничество еще месяц назад. Актриса отказалась играть в старых проектах, а новых ролей для нее не нашлось. Руководство посчитало, что Екатерина уже не вписывается в нынешний репертуар.

«Возможно, пойду запишусь на пластику. Нет, не лица. Груди. А то скажут: старая и плоская, раз речь зашла в такое аргументированное русло. А если серьезно: ни один настоящий мужчина не имеет права говорить женщине, что она старая», — раскритиковала решение худрука Волкова.

Она отметила, что возраст — не повод выгонять артистку со сцены, особенно когда она полна сил и желания работать.

Несмотря на ситуацию, актриса уверена, что с работой у нее проблем не будет. Она считает, что сыграла все, что хотела, в репертуарном театре. Волкова остается счастливой на сцене и готова идти дальше.

