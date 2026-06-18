Мониторинг состояния воздуха в Котельниках, Реутове, Люберцах и Балашихе осуществлялся весь день

Мониторинг состояния атмосферного воздуха в Котельниках, Реутове, Люберцах и Балашихе осуществлялся весь день. В результате превышений установленных нормативов зафиксировано не было, сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.

На стационарных постах наблюдения «Авиаторов-1» и «Красная горка — 1» максимально зафиксированная концентрация по диоксиду азота составила 0,3 ПДКм.р. Концентрации контролируемых загрязняющих веществ на остальных постах составили не более 0,2 ПДКм.р.

Пробы воздуха отбирали в 1-м Покровском проезде и в микрорайоне Белая Дача в Котельниках, на Октябрьском проспекте в Люберцах, а также на границе этих округов в микрорайоне Опытное Поле и ЖК «Оранж Парк». Во всех точках присутствовал запах гари. Превышения ПДК не выявлены. Повышенные концентрации в пределах от 0,3 до 0,5 ПДК были зафиксированы по оксиду углерода, этилбензолу, взвешенным частицам РМ2,5 и взвешенным частицам РМ10.