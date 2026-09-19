Традиционные чеченские свадьбы провели на избирательных участках

В Надтеречном районе Чечни торжества по случаю бракосочетания развернулись прямо на избирательных участках, узнала редакция ТАСС .

Как рассказали в республиканском избиркоме, невесты приехали отдать голоса в самый разгар собственной свадьбы, а после на участках закружились традиционные танцы и обряды.

В комиссии отметили, что обычный участок на время превратился в центр настоящего чеченского праздника — яркого, щедрого и шумного. Всего в районе сыграли сразу две свадьбы.

Голосование в республике идет три дня — с 18 по 20 сентября. К 15:00 19 сентября явка достигла 79,12%. Жителям Чечни предстоит выбрать главу региона, депутатов Госдумы, парламента республики и представительных органов муниципалитетов.