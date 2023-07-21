Вратарь ПСЖ Доннарумма подвергся нападению грабителей

Вратарь сборной Италии и французского ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма и его жена подверглись жестокому нападению грабителей, сообщает Actu Foot.

Злоумышленники выбили дверь в дом футболиста, раздели и связали супругов, после чего занялись грабежом.

Добыча преступников оценивается в 500 тысяч евро.

Жертвы ограбления сумели добраться до ближайшего отеля, персонал которого вызвал полицию и скорую помощь. Супруги были доставлены в больницу. Бригада по борьбе с бандитизмом полиции Парижа занялась расследованием и поиском преступников.

24-летний Доннарумма считается одним из самых талантливых вратарей мира. Он стал самым молодым голкипером в истории чемпионата Италии, дебютировав за «Милан» в возрасте 16 лет. В 2021 году футболист подписал пятилетний контракт с ПСЖ. За сборную Италии он провел уже 54 матча.