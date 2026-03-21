Подольск принял Кубок Всероссийской федерации кобудо

Подольск вновь принял Кубок Всероссийской федерации кобудо, сообщила пресс-служба городского округа. В город приехали более 250 спортсменов из 12 регионов России.

Турнир объединил участников самого разного возраста — от 7 до 58 лет. Зрители увидели полноконтактные поединки в защитной экипировке, бои на спортивных нунчаку, а также эффектные показательные выступления.

Торжественная часть включала церемонию вручения черных поясов и приема новых региональных представителей в ряды Всероссийской федерации кобудо. Это важный шаг для развития единоборств не только в Подольске, но и во всей стране.

Организаторы отмечают, что подобные турниры становятся доброй традицией. В округе создаются все условия для развития спорта: поддерживают как опытных спортсменов, так и тех, кто только делает первые шаги на пути к большим победам.

