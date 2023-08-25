Всероссийская акция «Ночь кино» пройдет на 260 площадках Подмосковья

Всероссийская акция «Ночь кино — 2023» пройдет в сорока восьми городских округах Подмосковья, сообщили в пресс-службе областного министерства культуры и туризма.

Кинопоказы будут организованы на 260 площадках региона: в кинотеатрах, музеях, библиотеках, культурно-досуговых учреждениях и под открытым небом.

Зрители увидят самые кассовые отечественные картины этого года, в том числе художественный фильм «Чебурашка» режиссера Дмитрия Дьяченко и фильм «Вызов» Клима Шипенко.

Вход на кинопоказы свободен для всех желающих. Узнать подробную информацию о площадках всероссийской акции в Московской области можно по ссылке.

В Подмосковье показы в рамках «Ночи кино» проводятся под кураторством Креативного бюро «Регион» и при поддержке областного Минкульта. Организаторами всероссийской акции являются министерство культуры России, Фонд кино и портал «Культура.РФ».

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*Возрастное ограничение 6+