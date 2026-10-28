Маленькая рыбка из Охотского моря способна заметно поправить здоровье: прибавить сил, защитить сосуды и сердце, вернуть коже свежий вид. Многие ошибочно полагают, что полезная еда обязательно стоит дорого, но мойва легко опровергает этот стереотип. За небольшие деньги покупатель получает настоящий концентрат витаминов, минералов и жирных кислот, сообщил transsibinfo.com.

Внешность обманчива: крошечная рыбка ведет себя как настоящий хищник. Мойву, которую также называют уйкой, можно считать близкой родственницей корюшки. Она облюбовала северо-западные воды Охотского моря: косяки встречаются возле Шантарских островов, а также заплывают в Удскую губу и бухту Аян.

Название имеет карело-финские корни: по-карельски рыба звучит как maima, по-фински — maiva, что означает небольшую рыбку, которую используют как приманку при ловле более крупной добычи. Длина мойвы, как правило, не превышает тридцати сантиметров.

Популярность мойва снискала по всему миру — от азиатских стран до европейского побережья. Жаренная во фритюре, она превратилась в любимое уличное лакомство, которое едят целиком, вместе с мягкими косточками и чешуей.

«Главное — правильно подойти к процессу приготовления, не пренебрегая употреблением рыбы целиком, ведь именно в костях и чешуе скрывается кладезь элементов, необходимых нашему скелету и сосудам», — говорит хабаровский врач-диетолог Надежда Долгих.

Чем полезна для красоты и органов

Если есть северный деликатес регулярно, в организме запускается целая цепочка благоприятных перемен.

Кожа и волосы: селен и витамины группы B ускоряют обновление дермы и сглаживают морщины. Натуральные масла в связке с омега-3 снимают воспаление кожи головы, помогают избавиться от перхоти и придают локонам зеркальный блеск.

Прилив энергии: фосфор превращает поступающую с пищей энергию в чистую клеточную, обеспечивая бодрость на целый день.

Нервы и сон: кальций проводит нервные сигналы и участвует в мышечных сокращениях, а магний помогает вырабатывать серотонин из триптофана — залог крепкого ночного отдыха.

Сердце и сосуды: калий снижает напряжение сосудистых стенок, а полиненасыщенные кислоты выравнивают холестериновый баланс и мешают образованию бляшек.

Кости и долголетие: минеральный комплекс противостоит возрастному снижению плотности скелета и защищает от остеопороза, а селен как мощный антиоксидант нейтрализует окислительный стресс.

«Биохимический состав мойвы выделяется своей насыщенностью. Стандартная порция весом 85 граммов покрывает почти треть суточной потребности взрослого организма в белковых соединениях, сохраняя при этом минимальную калорийность и низкий уровень насыщенных жиров», — поясняет Надежда Долгих.

Как готовить

Обычно мойву жарят на сковороде или во фритюре, предварительно панируя. Гурманы ценят ее за простоту: достаточно выпотрошить рыбу, а голову, чешую и скелет можно оставить. Под воздействием высокой температуры косточки размягчаются и приятно хрустят, превращая обычную трапезу в сытное и полезное удовольствие.

Ранее диетолог Сычева рассказала, что сельдь содержит от 1,5 до 2,5 г омега-3 жирных кислот.