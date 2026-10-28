Бунтовавший вратарь Хеллибак одержал победу в первом матче за новый клуб

Трехкратный обладатель «Везины» Хеллибак выиграл первый матч за «Нью-Джерси»

Культура и спорт

Фото: [ХК «Нью-Джерси Дэвилз»]

Трехкратный обладатель «Везина Трофи» (приз лучшему вратарю НХЛ) Коннор Хеллибак провел первый матч за «Нью-Джерси Дэвилз» и одержал в нем победу в игре с «Даллас Старз» — 5:1.

Американец перед началом сезона взбунтовался, потребовав обмен из «Виннипег Джетс». В конце концов, нашелся подходящий вариант. «Дьяволы» отдали за топ-голкипера четырех игроков и два драфт-пика.

В матче с «Далласом» Хеллибак отразил 16 бросков из 17 (94,1%) и подтвердил репутацию одного из лучших вратарей современности.

В конце прошлой неделе завершилась забастовка еще у одного игрока. Защитник «Каролина Харрикейнз» Александр Никишин подписал с клубом годичный контракт с кэпхитом $3 млн.

Ранее тренер СКА Андрей Разин оценил игру голкипера Артемия Плешкова в матче с «Торпедо».

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