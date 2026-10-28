Не до гениальности, но не стыдно: честный взгляд на сериал «Трудно быть богом»

В октябре 2026-го телеэкраны отдали дань братьям Стругацким: зрителям показали десять эпизодов «Трудно быть богом» (18+). Аудитория у проекта широкая — от убежденных фанатов фантастики до тех, кому исходная повесть (16+) не близка, а отечественные сериалы кажутся делом сомнительным. И все же пропустить премьеру никто не захотел: слишком велик соблазн получить удовольствие, пусть даже не гарантированное, сообщил gorod55.ru. К числу любопытных зрителей присоединился и корреспондент Город55. Делясь впечатлениями, он обещает обойтись без спойлеров — шанс посмотреть историю с чистого листа стоит сохранить.

По мнению корреспондента Города55, смотреть сериал можно, хотя шедевра не случилось. Происходящее на экране в основном не вызывает неловкости. Создатели «Трудно быть богом» — люди опытные, но при этом осмотрительные: кастинг решен в традиционном ключе, крови пролито умеренно, а откровенных сцен и вовсе минимум. К подбору актеров есть вопросы — некоторых стоило бы играть иначе или вовсе заменить, — но это претензия ко всей отрасли, а не к конкретному сериалу, отметил рецензент.

По мнению журналиста, фанаты Стругацких, разумеется, остались недовольны, и их аргумент звучит как «можно было снять лучше». Возразить тут нечего, но справедливости ради: бывает и хуже, считает автор рецензии. Отечественное сериальное производство явно учится, и «Трудно быть богом» способен дать ему полезный опыт. Если дело дойдет до «Гадких лебедей», «Хромой судьбы» или «Улитки на склоне» (все 12+), этот багаж наверняка пригодится, резюмировал корреспондент Города55.

«Мы верим в российское киноискусство. После выхода "Трудно быть богом" верим чуть-чуть больше», — резюмировал корреспондент Города55.

Ранее сообщалось, что сериал «Полураспад» вернул внимание к засекреченным ядерным учениям СССР.